L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, in visita a Milano: “Sapevo bene che mi sarei attirato delle critiche, ma devo guardare al bene di tutto il Paese e dei cittadini, anche con scelte impopolari. Congiunti? E’ stato un punto chiarito, allargando gli affetti stabili, anche ai fidanzati. Il 4 maggio tornano al lavoro 4,5 milioni di persone che si aggiungono alle 11 che già lavorano, non potevamo permetterci di più Non siamo ancora fuori dal pericolo, tutto è cominciato da un paziente zero e teniamo conto che abbiamo al momento almeno 100 mila contagiati accertati e positivi”.