L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le parole del Biologo Enrico Bucci in merito all’emergenza Coronavirus. Per riaprire bisogna tenered’occhio il famigerato R0? «No, perché non ci hanno messo in grado di avere un campionamento statistico decente. Possiamo pensare a riaprire quando avremo almeno il 50% dei posti liberi in terapia intensiva. E poi bisogna migliorare la sorveglianza, fare screening alle categorie esposte, individuare i focolai con sistemi di tracciamento». Riaprire, ma come? Per Regioni? «Solo se si mette in piedi la sorveglianza e si proibisce la circolazione tra le Regioni». Riaprire per fasce d’età? Sì giovani, no anziani? «Il rischio non dipende dall’età, ma dall’esposizione al contagio. Se un manager di 85 anni lavora da casa ha un rischio di contagio, e quindi di contagiare, molto inferiore di un giovane iperattivo».