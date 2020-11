L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sul rinvio delle scadenze fiscali.

Salta il bonus Natale per i lavoratori in cassa integrazione, confermato invece lo slittamento dei pagamenti di tasse e contributi di fine mese per le attività più colpite dalle restrizioni. I destinatari del rinvio sono le iprese con fatturato al di sotto di 50 milioni che, nel primo semestre 2020, hanno perso almeno il 33% dei ricavi rispetto al primo semestre 2019.







Per le aziende agroalimentari, hotel e ristoratori la ministra Bellanova (Iv), rivendica di avere messo in sicurezza, con una norma inserita nel dl,

le risorse del Fondo Ristorazione.