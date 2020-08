L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sull’emergenza Coronavirus in Italia. Il Governo pensa a nuove strette: obbligo di mascherine all’aperto e chiusura di piazza e locali per fermare i contagi da Coronavirus. Le Regioni si muovono autonomamente: Emilia-Romagna, Puglia e Campania hanno predisposto i test sierologici per chi torna da Spagna, Grecia e Malta.

Moltissimi locali continuano ad essere affollati, con i giovani che si accalcano all’esterno e organizzano feste.