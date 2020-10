L’emergenza Coronavirus continua in Italia, i contagi aumentano di giorno in giorno, la situazione è sempre più preoccupante. Secondo quanto riporta “Il Corriere della Sera” il Governo potrebbe varare ben presto un nuovo Dpcm molto più stringente, con coprifuoco sulla movida, obbligo della mascherina all’aperto, ingressi contingentati nei negozi, coperti ridotti al ristorante, e nei luoghi al chiuso non si potranno superare le 200 persone nei cinema e nei teatri. Per quanto riguarda gli stadi il governo vorrebbe mantenere il limite delle mille persone, mentre per ciò che concerne i trasporti, ci sarà una capienza dell’80% e non oltre.