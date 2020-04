L’edizione odierna del “Corriere della Sera” mostra i cambiamenti che ci saranno nelle nostre vite dopo l’emergenza Coronavirus. Un mondo fatto di plexiglas, percorsi imposti, segnaletica onnipresenti e tempi dilatati. Poi ancora mascherine, dispense e posti a sedere obbligatori. Si pensa di incentivare l’uso di mezzi privati, bici, scooter, veicoli aziendali. I tempi per un viaggio in treno si allungheranno – scrive il quotidiano -, distanziamento all’ingresso della stazione, termoscanner e controllo del biglietto proprio come accade quando si prende l’aereo. Ogni compagnia aerea sta adottando politiche diverse. Chi all’insegna della prudenza massima, anche per gli obblighi di legge, come Alitalia (mascherine, sedile centrale vuoto) e chi, come qualche vettore continentale, fa decollare aerei strapieni ritenendo sufficienti le mascherine. In basso la fotogallery con i “nuovi” modi di viaggiare.