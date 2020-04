Come sottolinea l’edizione odierna del “Corriere della Sera” le frasi riguardo all’inferiorità del sud rispetto al nord, rilasciate da Vittorio Feltri, direttore di “Libero”, non sono state digerite dalla gente. Il direttore editoriale di Libero tra l’altro ha detto: «Perché mai dovremmo andare in Campania? A fare i parcheggiatori abusivi?». E ancora, a proposito dei cittadini del Sud:«Non soffrono di complessi di inferiorità, in molti casi sono inferiori».Il Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti ha fatto sapere che «darà mandato a un legale» per valutare i possibili danni all’«immagine dell’intera categoria dei giornalisti italiani». Feltri si difende:«Non sono un razzista. Ho solo detto una verità incontestabile, e cioè che il Sud è inferiore economicamente al Nord».