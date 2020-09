L’edizione odierna del “Corriere della Sera” si sofferma sulla vicenda legata al passaporto italiano di Luis Suarez.

Un accordo con l’Università di Perugia per far sostenere l’esame ai giocatori stranieri che avevano bisogno della certificazione per ottenere la cittadinanza italiana. E’ la promessa fatta dal legale della Juventus ai responsabili dell’ateneo. Ci sono almeno tre telefonate tra l’avvocatessa Maria Turco e il direttore generale dell’università Simone Olivieri. I due erano in contatto dall’inizio di settembre. L’avvocatessa lavora nello studio di Luigi Chiappero, da sempre legale della Juventus. Cominciano le telefonate per accordarsi sulle modalità di svolgimento dell’esame. L’avvocatessa spiega a Olivieri l’intenzione di dirottare sull’università di Perugia tutti gli altri giocatori extracomunitari che avranno in futuro bisogno di sostenere l’esame di italiano per poter essere tesserati.