L’edizione odierna del “Corriere della Sera” riporta le dichiarazioni di Bianca Dobroiu, 23 anni, modella di origine rumena che vive a Bologna, positiva da due mesi al Covid-19: «Sono spaventata, non è normale quanto mi sta accadendo. Niente, non guarisco, non mi sposto di un passo. Fisicamente è come se non avessi nulla, proprio zero assoluto». All’ospedale Sant’Orsola spiegano: «Nessun altro in Italia è rimasto positivo ai tamponi così a lungo».