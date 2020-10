L’edizione odierna del “Corriere della Sera” accusa il Napoli. La sfida contro la Juventus non si giocherà: la Asl campana ha rotto gli indugi, indirizzando i partenopei verso l’isolamento volontario. L’azienda sanitaria non fa nessun riferimento al protocollo firmato dal ministero della Salute e dalla Figc. La Campania in regime di pandemia, ancora una volta è capofila di provvedimenti forti. Il governatore Vincenzo De Luca, rieletto nelle scorse settimane con un plebiscito anche per la sua battaglia ferma contro il Covid, ha avuto l’appoggio incondizionato di De Laurentiis, che alla vigilia delle elezioni si era schierato al suo fianco. Così il governatore è intervenuto dando il placet per lo stop della gara tra Juventus e Napoli.