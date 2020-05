L’edizione odierna de “Il Corriere Veneto” titola: “Lega Pro a rischio ricorsi” e scrive nel dettaglio: “Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli difende le scelte dell’assemblea: sospensione definitiva del campionato, «dolorosa, ma inevitabile e responsabile socialmente» precisa; promozione in B delle prime dei tre gironi, Monza, Vicenza e Reggina; il m erito sportivo come criterio per la quarta a salire di categoria e blocco delle retrocessioni. Dopo l’assemblea però alcuni club hanno già annunciato di voler portare avanti le loro ragioni, Bari, Reggiana e Carrarese in primis, contro la scelta di utilizzare il criterio del merito sportivo per la quarta promossa in B, che andrebbe a premiare il Carpi”.