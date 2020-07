L’edizione odierna del “Corriere del Veneto” si concentra sul mercato del Vicenza, molto attiva per quanto riguarda gli attaccanti in entrata e in uscita. Per quanto riguarda l’attuale attaccante del club Stefano Giacomelli, nei giorni scorsi in orbita Palermo, scrive il quotidiano, bisognerà attendere ancora per capire se sarà possibile la sua permanenza, ma i segnali che arrivano sono positivi. Potrebbe esserci oggi l’incontro decisivo tra il procuratore del numero 10 e la società e sembra che la strada sia quella dell’accordo.