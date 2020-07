La scelta per il nuovo tecnico dei biancoscudati dovrebbe essere caduta sull’ex difensore rosanero Salvatore Aronica. Ad accompagnarlo nel ruolo di allenatore in seconda una vecchia conoscenza dei tifosi biancoscudati, Rosario Compagno. Nell’ultima stagione Compagno è stato nello staff tecnico di Pergolizzi, ormai ex tecnico del Palermo. Come riporta “Solosavoia.it”, l’accordo tra le parti non è stato ancora formalizzato e messo nero su bianco ma l’appuntamento definitivo sembra essere fissato per domani negli uffici del patron Mazzamauro. Che intende allestire una squadra competitiva per la prossima stagione, si spera in C. Nei prossimi giorni dovrebbe esserci l’ufficialità e lunedì la conferenza stampa di presentazione.