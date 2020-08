Nelle prossime ore l’incontro fra Scala e Vivarini chiarirà qualcosa in più sulle visioni dei due. Ma potrebbe anche non essere risolutivo.

Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno che poi analizza: “C’è grande curiosità per l’identità degli «uomini del mister». Della lista dovrebbe sicuramente far parte il trequartista serbo Nikola Ninkovic, già vicino a vestire la maglia del Bari a gennaio. Oltre a lui, è pressoché certo che Vivarini chieda corposi interventi a centrocampo, dove servono come il pane un regista e una mezz’ala dotata di passo e inserimenti. Stessa urgenza per l’attacco, dove Antenucci e Simeri sono parsi troppo soli in questa strana e infinita stagione. Uno che possa consentir loro di tirare il fiato è considerato fondamentale”.