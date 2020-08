Alberto Zangrillo, prorettore dell’Università San Raffaele, spiega a “In Onda” su La7: «Essere contagiati non significa essere malati. Fa bene il governo ad adottare con le regioni tutte le norme per cercare di identificare precocemente i contagiati. Non dobbiamo però confondere il contagiato con il malato. Il contagiato ha un’evidenza sierologica per cui è venuto a contatto con un virus e nel 99% dei casi non manifesta una sintomatologia clinica».