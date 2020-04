Queste le dichiarazioni del Presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa dedicato all’emergenza Coronavirus: “Le donazioni stanno crescendo e ringrazio tutti coloro che lo stanno facendo: nelle ultime ore sono arrivate tante donazioni alimentari soprattutto per i meno abbienti. Per quanto riguarda le somme in denaro siamo oltre i 40 milioni di euro. Il nuovo Dpcm? Noi non possiamo chiudere imprese che sono definite aperte dal Governo. Penso si conclami che il lockdown non esiste più. È difficile spiegare a Renzo Rosso o Benetton che può aprire Fincantieri e non un’azienda che produce magliette. Ora cambia anche la nostra ordinanza che avrà un cambio di strategia e si concentrerà sull’utilizzo dei dispositivi, ma ora non anticipo nulla perché dovremo fare un’analisi. La nostra esperienza può dire che il Veneto martedì non sarà quello di oggi per la mole di aperture, io non sono contrario, ma vanno fatte a rischi zero con i dispositivi di sicurezza. Come intervenire per la sicurezza dei cittadini nelle aziende? I dispositivi, distanze e poi la mascherina sarà spartiacque tra contagio e non. Riassettiamo sulla base del fatto che dovremo fare un’ordinanza per un finto lockdown. Le proposte delle Regioni sono state accolte? Di fatto no perché noi avevamo proposto delle aperture sperimentali”.