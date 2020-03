Esce di casa a Vittoria per andare a trovare la fidanzata ma la macchina gli prende fuoco, interviene la Polizia che lo denuncia per avere violato le norme per il contenimento del contagio. Gli agenti hanno notato un’autovettura con il vano anteriore in fiamme ed una persona ferma, intenta ad osservare. I poliziotti dopo aver allertato i Vigili del Fuoco, hanno identificato l’uomo e hanno appurato che non si trovava nei pressi del proprio domicilio ma che era uscito per andare a trovare la fidanzata e che proprio davanti casa di quest’ultima, la sua macchina era andata in autocombustione. L’incendio è stato domato e il ragazzo è finito nei guai.