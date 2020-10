Nella “zona rossa” di Randazzo, un uomo di 32 anni positivo al Covid-19 e posto in isolamento domiciliare obbligatorio è stato denunciato dai carabinieri che l’hanno sorpreso a bruciare sterpaglie in un fondo agricolo non suo di via Sangrigoli, dove si era recato a bordo di un monopattino elettrico.

Secondo quanto riporta “Lasicilita.it”, l’uomo deve rispondere di inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, delitti colposi contro la salute pubblica e violazione della norma sancita dall’art. 260 del T.U.L.S.