Come si legge su “Repubblica.it” il campione è stato scelto dall’Istat, ma di contattarlo si occuperà la Croce rossa. Entra nel vivo in Sicilia l’indagine voluta dal ministero della Salute, con la collaborazione della Regione, per stimare il numero di asintomatici da coronavirus: 11mila siciiani residenti in 120 Comuni saranno chiamati dalla Cri e invitati a presentarsi nei punti di prelievo più vicini, che siano Asp o guardie mediche. L’adesione è volontaria, ma il test è gratuito e servirà a capire se c’è da preoccuparsi ancora per il virus.