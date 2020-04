Secondo quanto evidenzia “TGVerona”, continuano i controlli della Polizia Locale e delle Forze dell’ordine a Verona e Provincia. Ancora tanti i “furbetti” veronesi trovati fuori dalle proprie abitazioni senza giustificato motivo. Dopo l’entrata in vigore del decreto del 9 marzo, sono state controllate quasi 80 mila persone (79.410 per la precisione) su tutto il territorio Provinciale. Dall’inizio dei controlli, il 10 marzo, sono state 3080 le sanzioni per aver infranto i divieti. Nella giornata di Pasqua, 96 persone sono state sanzionate (su 1548 controllate). Dall’inizio dell’emergenza, 54 sono state denunciate per false dichiarazioni. Mentre altre 15 persone sono state denunciate perché erano in giro, per strada, nonostante fossero positive al Coronavirus. Ora rischiano il processo per epidemia colposa e una condanna fino a 5 anni di carcere. Infine, sono stati 25505 gli esercizi commerciali controllati, e ben 138 a Pasqua: 87 i titolari denunciati per non aver rispettato i divieti imposti dal decreto. 4 attività sono state chiuse.