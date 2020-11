Come si legge su “Open” nuova impennata di contagi in Veneto dove l’ultimo bollettino regionale ha registrato 2.298 nuovi casi, per un totale di 63.095 dall’inizio della pandemia di Coronavirus. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 31, portando il dato complessivo a 2.458.

A restare sotto pressione sono ancora le terapie intensive della regione, come ha ammesso lo stesso presidente Luca Zaia: «Ieri abbiamo caricato 12 pazienti in terapia intensiva, oggi a metà giornata ce ne sono già una decina, ci stiamo avvicinando alla fase più acuta».





Il timore secondo il governatore che il giro di boa arrivi a novembre, come suggerirebbero le proiezioni che i tecnici regionali hanno fatto sulle curve epidemiologiche di Francia, Germania e Spagna: «Però queste sono due giornate molto impegnative».