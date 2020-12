In Veneto si contano 3.837nuovi positivi al Coronavirus e 103 morti nelle ultime 24 ore. I contagi rilevati nel bollettino di oggi, 24 dicembre, sono in crescita rispetto a ieri (+480), mentre i decessi sono in calo (-13). Le persone attualmente positive al virus sono 104.002, mentre il totale delle vittime ha raggiunto quota 5.850 dall’inizio dell’epidemia. I guariti sono 116.872.