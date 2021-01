In Veneto si contano 998 nuovi positivi al Coronavirus e 47 morti nelle ultime 24 ore. L’incidenza dei casi comunicata dalla Regione nel bollettino del 18 gennaio è del 5,04%. Nel calcolo rientrano sia i tamponi molecolari, sia quelli rapidi (per un totale di 19.795 tamponi effettuati). Il totale dei contagiati in Veneto dall’inizio dell’epidemia tocca così quota 299.170, quello dei decessi arriva a 8.025. I ricoverati attuali sono3.015, di cui 354 in terapia intensiva (invariato) e 2.661 in area non critica (–54).