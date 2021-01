Davide Dionigi è già a rischio sulla panchina del Brescia, il tecnico delle rondinelle non sta dando i risultati sperati. Secondo quanto riporta “Il Giornale di Brescia”, il tecnico non piace a Cellino che non gradisce il 3-4-1-2 che ha portato una flessione nelle ultime 2 partite.

Il patron ex Cagliari potrebbe affidare la squadra all’ex difensore, Daniele Gastaldello, oppure chiamare Ivo Pulga per prendere il posto di Dionigi.