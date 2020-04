Intervenuto ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, Antonio Vacca, calciatore del Venezia, si è espresso così in merito alla sua esperienza con il Coronavirus: «Adesso mi sento bene. Sono entrato nella fase asintomatica da diverso tempo. Il giorno che ho fatto il tampone e sono risultato positivo stavo bene, come ho detto. Nei primi giorni invece ho avuto i sintomi del caso: tosse, febbre, dolore alle ossa. Non mi ero mai sentito così male in vita mia: avevo 38 di febbre ma pensavo di averla molto più alta. Mal di testa, mi scoppiava. E poi ero arrabbiato: non mi veniva fatto il tampone, quando mi è stato fatto stavo bene. Ora sto bene. Sono a casa, chiaramente. Vivo a Mestre, sono con mia moglie e le due bambine. Dal 26, ognuno ha la sua camera. Mi sono isolato io non appena ho avuto l’ufficialità della positività. Se sono guarito? Ho fatto un tampone ieri e uno stamattina, i risultati li avrò a giorni. Quando di preciso non lo so, però. Dopo il primo tampone ho avuto i risultati dopo un po’, quindi non saprei. Aspetto».