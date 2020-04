L’emergenza Coronavirus sta portando a delle conseguenze catastrofiche, tantissime persone non ne possono più del lockdown. Secondo quanto riporta “La Provincia pavese”, un uomo a Vigevano in provincia di Pavia, è entrato in depressione per la quarantena e si è tolto la vita. Quando sua madre ha visto il corpo del figlio riverso a terra, ha subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Vigevano e i medici del 118 che pero’ non hanno potuto far altro che constatare il decesso.