Come riportato da “SkyTg24” l’emergenza coronavirus continua anche negli Stati Uniti. Ieri, lunedì 13 aprile, nel Paese si sono registrati altri 1.509 morti con Covid-19 in un solo giorno. In totale, secondo i dati elaborati dalla Johns Hopkins University, al 14 aprile i decessi sono oltre 23.600. Più di 582.500 i casi ufficiali. Lo Stato di New York, epicentro dell’epidemia negli Usa, ha superato le 10.000 vittime positive al coronavirus. Intanto, il presidente Donald Trump ha avvertito gli Stati: sarà lui a decidere quando l’economia statunitense potrà ripartire.