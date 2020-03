Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, nelle ultime ore il bilancio delle vittime di Coronavirus in provincia di Agrigento è aumentato raggiungendo quota quattro morti. E’ morto il 77enne di Sciacca che era stato ricoverato nell’unità operativa complessa di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale «Gravina» di Caltagirone dopo aver scoperto di essere positivo al Covid-19.

Dopo qualche giorno di degenza in Terapia intensiva, oggi è avvenuto il decesso per insufficienza respiratoria. Il paziente era affetto da gravi patologie croniche, come hanno reso noto dall’Asp di Caltagirone.