Secondo quanto riportato dal “Giornale di Sicilia”, è stata registrata una nuova vittima di Coronavirus al Covid-Hospital di Partinico. È infatti deceduto oggi un uomo di 73 anni, con patologie pregresse, per insufficienza respiratoria. Il paziente era risultato positivo al test per il Covid-19. Allo stesso tempo cinque pazienti, tra cui una donna di 92, sono clinicamente guariti ed in corso di dimissioni. Attualmente sono ricoverate nel nosocomio di Partinico 21 persone.