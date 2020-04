L’emergenza Coronavirus continua, ma non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia” un uomo nonostante fosse in attesa del tampone, voleva partire da Catania per raggiungere il Nord Italia. L’uomo è stato denunciato dalla Procura di Catania ed è stato invitato a far rientro a casa, ovvero a Siracusa.