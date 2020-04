L’emergenza Coronavirus continua in Italia e in Sicilia, ciò nonostante non tutti rispettano le norme previste dal dpcm del Premier Conte. Infatti secondo quanto riporta “La Sicilia”, alcuni gruppi di persone sono andate in barca a pescare. Fortunatamente le Guardia di Finanzia ha inviduato e sanzionato un gruppo al porto di Ognina e due gruppi nel porto di Catania.