Un paziente italiano ricoverato all’ospedale universitario di Lipsia per Coronavirus è morto, come rende noto la Bild citando il direttore medico dell’ospedale Christoph Josten. Non è nota l’identità del deceduto. Il paziente soffriva anche di un’altra patologia potenzialmente letale. La salma sarà trasferita in Italia, in accordo con l’ambasciata italiana. La Sassonia ha accolto otto pazienti Covid-19 dall’Italia. Per gli altri pazienti, Josten ha parlato di un lieve miglioramento.