Il Regno Unito si appresta a mantenere le misure restrittive per contenere l’epidemia del Coronavirus. Nonostante la richiesta di alcune aziende a favore dell’allentamento, come riporta il Corriere.it, il portavoce di Downing Street, James Slack, ha riferito che non c’è l’intenzione da parte del premier britannico Boris Johnson di allentare troppo presto misure di rigoroso allontanamento sociale.