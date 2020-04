Secondo quanto riportato da “Tele Club Italia”, l’episodio è accaduto ad Udine, dove un uomo che presentava i sintomi del Coronavirus, ha sputato in faccia ai carabinieri che lo hanno sorpreso durante un assembramento. E’ successo lo scorso 3 aprile. Protagonista un 25enne pakistano che deve rispondere di resistenza a pubblico ufficiale. L’episodio si è consumato in una piazza di Udine dove i cittadini avevano segnalato un assembramento di persone. Arrivati sul posto i carabinieri hanno trovato il ragazzo, assieme al fratello di 28 anni. Il più giovane, in evidente stato di ubriachezza, ha dato in escandescenze e ha sputato in faccia a uno dei militari. Aveva i sintomi del Coronavirus (tosse e mal di gola). Bloccato dopo una breve colluttazione è finito in manette. Il 25enne ha altresì danneggiato l’auto di servizio mentre veniva accompagnato in caserma prima di essere trasferito in carcere. Verrà sottoposto a tampone per accertare la sua eventuale positività al Coronavirus. In caso di esito positivo, risponderà anche di epidemia colposa. I due fratelli sono stati anche denunciati rispettivamente per inosservanza del divieto di ritorno a Udine e del decreto di espulsione. Entrambi sono irregolari sul territorio e senza fissa dimora. I militari hanno inflitto loro una sanzione per inosservanza dei provvedimenti anti Covid-19.