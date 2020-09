L’Asp di Enna ha avviato la ricerca di passeggeri che hanno viaggiato lo scorso 11 settembre a bordo di un bus della Sais partito dalla stazione di Palermo e diretto a Enna dopo che una turista spagnola è risultata positiva al coronavirus. Stando a quanto riferito da “Livesicilia.it”, la cittadina spagnola risultata positiva al test sierologico il 14 settembre è stata posta in isolamento obbligatorio. Il giorno dopo è è stata sottoposta a tampone rino-faringeo con positività al Covid-19. Asp Enna informa che oltre alla signora, che è in isolamento, sono state poste in quarantena anche altre persone identificate con le quali ha viaggiato. Asp Enna ha già informato oltre che gli organi istituzionali competenti, Ministero della Salute, Usmaf, assessorato regionale della Salute, Asp Palermo, anche le compagnie di viaggio interessate.