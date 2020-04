Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, ha fatto davvero un bel gesto per l’Italia. Nonostante gli Usa siano il paese con più contagi per Coronavirus, il presidente degli States ha emanato un decreto per aiutare l’Italia nel Memorandum. Queste le parole di Trump riportate da “Tgcom24”: “Anche se la priorità del governo americano è prima di tutto nei confronti degli americani, andare in aiuto dell’Italia aiuterà a combattere l’epidemia del coronavirus e mitigare l’impatto della crisi, dimostrando allo stesso tempo la leadership americana di fronte alle campagne di disinformazione cinesi e russe”. Negli aiuti Usa figurano apparecchiature e forniture mediche. Viene inoltre messo a disposizione il personale militare americano in Italia per la costruzione di ospedali da campo, per il trasporto di carburante e alimentari e per servizi di telemedicina agli ospedali italiani.