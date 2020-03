A Cogozzo, nella provincia di Mantova, due finti operatori sanitari che indossavano tute arancioni rifrangenti, hanno suonato ieri sera a casa di una donna fingendosi incaricati dal Comune per effettuare dei tamponi per il coronavirus e hanno tentato di entrare in casa. Fortunatamente la donna, insospettita dalla situazione, ha chiamato i carabinieri e i due, un uomo e una donna, sono scappati a bordo di una utilitaria nera. Dopo poco sul posto sono arrivate due pattuglie dei militari che hanno perlustrato le vie vicine senza però trovare la coppia di truffatori. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Viadana.