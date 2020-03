La città di Bergamo rappresenta una delle città italiane con il maggior numero di morti a causa del Coronavirus. Una parte delle salme, infatti, sarà trasferita in altri territori per la cremazione. E’ intervenuto l’esercito con i suoi mezzi per portare una sessantina di bare fuori regione. L’amministrazione ha chiesto aiuto ad altri comuni affinché mettessero a disposizione i forni crematori. “Anche Modena collabora nell’aiutare Bergamo che sta affrontando la tragica emergenza provocata dal Coronavirus”. Lo scrive il Comune di Modena in una nota specificando che si tratta di “una situazione che non è più possibile gestire solo nella città lombarda”. Nella notte, è previsto l’arrivo nel cimitero cittadino di San Cataldo di 31 salme per essere avviate, già nella giornata di giovedì 19 marzo, all’impianto di cremazione.