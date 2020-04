Dopo l’appello del sindaco di Troina Fabio Venezia da stamattina l’Asp di Enna ha iniziato ad effettuare i tamponi per la popolazione nel più grande focolaio Covid di Sicilia. Si inizierà con i familiari dei contagiati sottoposti a regime di quarantena e poi con quei cittadini rientrati da fuori Sicilia fino ad esaurimento dei tamponi. Gli elenchi sono stati predisposti dall’Ufficio Igiene pubblica dell’Asp di Enna e si procederà rispettando l’ordine dei nominativi. La Protezione civile sta contattando uno per uno i cittadini da sottoporre al tampone. “Siamo a lavoro per far arrivare un altro lotto di tamponi in modo tale da completare gli elenchi – dice il sindaco di Troina – grazie di cuore ai vertici dell’Asp di Enna per la preziosa collaborazione in questo difficile momento”.