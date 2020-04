Secondo quanto riporta il “Giornale di Sicilia”, da martedì 28 a giovedì 30 aprile il Comune di Troina distribuirà mascherine a tutta la popolazione. «Ogni nucleo familiare avrà diritto ad un numero di mascherine pari a quello dei suoi componenti – spiega l’amministrazione comunale – e potrà recarsi a ritirarle un solo componente, munito di valido documento di riconoscimento, in una delle tre piazze più vicina alla propria residenza». La Protezione civile contattata al numero 0935/650259 fisserà la consegna a domiciliare delle mascherine alle persone anziane che non possono ritirarle autonomamente e per i nuclei familiari posti in quarantena, per i quali vige il divieto assoluto di uscire dalle proprie abitazioni. La fornitura di mascherine sarà garantita per tutti gli aventi diritto e sarà necessario rispettare le distanze di distanziamento sociale nei luoghi in cui è prevista la loro distribuzione.