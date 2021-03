Trenitalia ha creato un treno sanitario per il trasporto di persone positive al Coronavirus, in maniera tale da non appesantire la pressione sulle strutture ospedaliere e spostare i contagiati in altre città o all’estero.

Secondo quanto riporta “Tgcom24”, il convoglio è stato realizzato anche per rappresentare un’integrazione al servizio sanitario territoriale per la gestione delle emergenze, come se fosse un posto medico avanzato. Per garantire il turismo Trenitalia ha fatto sapere che realizzerà anche un treno Covid Free per l’estate, con test per i passeggeri e personale sanitario prima di salire a bordo.