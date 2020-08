Coronavirus: tre positivi al castello La Sonrisa di Sant'Antonio Abate

Triplice caso di Covid-19 a Sant’Antonio Abate, provincia di Napoli, più precisamente a La Sonrisa, ristorante divenuto celebre grazie al programma Tv “Il Boss delle cerimonie”. Le tre persone risultate positive fanno parte dello staff del locale e, come riportato da “Il Mattino”, sono state portate all’ospedale Cotugno di Napoli. Al momento sono in buone condizioni, ma i controlli dell’Asl su tutto il personale sono scattati immediatamente, così come quelli su tutti coloro che sono stati al castello nelle ultime due settimane. Il contagio sarebbe partito da un soggiorno all’estero durante il quale una persona di 55 anni avrebbe manifestato i primi sintomi. La famiglia sarebbe rientrata prima e si sarebbe messa in isolamento preventivo.