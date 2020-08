L’emergenza Coronavirus non accenna a fermarsi in Sicilia, il sindaco di Noto ha comunicato che ci sono tre positive nel comune siciliano. Di seguito le parole del primo cittadino riportate da “Gds.it”:

“Sono al momento tre i casi nella nostra città, ma si tratta di asintomatici e paucisintomatici, che sono in isolamento. Devo dire che ci sono altre persone sottoposte ai tamponi, per cui il numero potrebbe aumentare, in ogni caso non dobbiamo creare allarme, visto che la situazione è sotto controllo”.