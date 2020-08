Quattro diciannovenni, tre di Montevarchi e uno di Terranuova, in provincia di Arezzo, sono risultati positivi al Coronavirus dopo il rientro da una vacanza a Corfù in Grecia. I ragazzi presentano tutti sintomi lievi e si trovano in isolamento domiciliare.

Secondo quanto riporta “La Nazione”, facevano parte di una comitiva di 11 persone, gli altri sette sono in isolamento domiciliare.