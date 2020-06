Ad Agrigento un vigile è risultato positivo al test sierologico per il Coronavirus. Secondo quanto riporta “Gds.it”, l’uomo adesso si deve sottoporre al tampone rinofaringeo per vedere se è ancora positivo al Covid-19, intanto è in isolamento domiciliare. Sospesi fino a domani i servizi interni della polizia locale, ad eccezione del servizio CRO e del servizio protocollo, in attesta dell’esito del tampone.