Jordi Cardoner, vicepresidente del Barcellona, è risultato positivo al Coronavirus. Come riportano prima da tutti i media spagnoli e confermato poi dallo stesso Barcellona, il vicepresidente dai blaugrana si trova fortunatamente in buone condizioni e in questo momento si è in isolamento presso la sua abitazione. Si tratta del terzo contagiato in casa Barcellona.