La Regione Lombardia ha reso noti i dati riguardanti la diffusione del Coronavirus ultime 24 ore. Il bollettino parla di 345 decessi nell’ultimo giorno (ieri 351) per un totale di 8.656 morti da quando è iniziata l’epidemia di COVID-19. Le persone contagiate sono 1.598 (ieri +1455) in più per un totale di 49.118. “Dati buoni, anche se ancora non abbiamo tutto alle spalle”, ha precisato l’Assessore Welfare della Regione Lombardia Gallera. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.326, -55 rispetto a ieri. I ricoverati non in terapia intensiva sono 12.002, +200 rispetto a ieri. Questi, invece, i casi positivi per Provincia: +63 a Como (1.319), +63 a Varese (1.148), +161 a Monza (2.935), +428 a Milano (10.819), +24 a Lodi (2.238), +168 a Pavia (2.499), +26 a Sondrio (563), +34 a Lecco (1.628), +273 a Bergamo (9.588), +166 a Brescia (9.180), +97 a Mantova (1.981) e +57 a Cremona (4.154). (Aggiornamento di MB)