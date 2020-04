Galeotta la passione per una giovane coppia di innamorati di Taranto. Secondo quanto riporta “Quotidianodipuglia.it”, i due hanno ceduto alla tentazione e si sono incontrati furtivamente in quella zona, violando le norme sulle restrizioni per evitare il contagio del Covid-19. La pattuglia dei carabinieri in servizio di controllo proprio per verificare il rispetto di quelle regole, ha pizzicato la coppia in atteggiamenti intimi. E non ha potuto fare altro che sanzionare i due giovani costretti ora a pagare una multa salatissima.