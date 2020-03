Sono saliti a 3.888 i casi di Coronavirus registrati in Svizzera. Come riportato da “TMW”, l’Ufficio federale della sanità pubblica lo ha reso noto, citato dalla Radiotelevisione svizzera. Di questi, ha spiegato, 3.438 sono stati confermati e 450 sono ancora in attesa di una seconda conferma dopo un primo riscontro di positività. Al momento sono 33 i morti accertati.