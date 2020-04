Stop ai pedaggi autostradali su tutte le tratte gestite da Autostrade per l’Italia per gli operatori sanitari impegnati per l’emergenza coronavirus. L’ha comunicato “Autostrade per l’Italia” in accordo con il Ministro dei trasporti. Autostrade ha disposto l’esenzione del pagamento del pedaggio per tutti gli operatori sanitari che hanno necessità di muoversi (anche nel percorso casa-lavoro) per motivi di servizio legati all’emergenza Covid19. L’esenzione, valida su tutta la rete autostradale gestita da ASPI, entra in vigore oggi e avrà validità fino al termine del periodo di emergenza”.